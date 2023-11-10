İstanbul’un Beylikdüzü’ne ilçesine bağlı Birlik Sanayi Meslek Lisesi’nde bir öğretmen öğrencisini kitapla kafasına defalarca vurarak darbetti. Darbedilen öğrenci “Hocam” diyerek öğretmeni durdurmaya çalıştı ancak başarılı olmadı. Skandal görüntülerde öğretmenin “Hocam dedikçe daha da vuracağım” diyerek vurmaya devam ettiği görüldü.

O anlara ait görüntüler kısa sürede gündem oldu. Öğretmene tepkiler yağarken Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

Olayın sosyal medyaya yansıması üzerine öğrencinin yakınları okula giderek öğretmen Mehmet E.B.’yi darbetti. Yaralanan Mehmet E.B. hastaneye götürüldü.

KAYNAK: Tele1