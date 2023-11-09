Alanya’ya İstanbul’dan gelen kadın marka avukatı bugün öğle saatlerinde Cuma Pazarı’ndaki bir hediyelikçi dükkanına girerek imitasyon ürünleri kontrol etmek istedi. Bunun üzerine Cuma Pazarı’ndaki esnaf öfkelenerek avukatı iş yerinden çıkartmak isteyince polisten yardım istendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibinin gelmesiyle kadın avukat iş yerinde koruma altına alındı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem ve ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural bölgeye gelerek öfkeli esnafı yatıştırmaya çalıştılar. Erdem’in görüşmesinin ardından polis ekipleri kadın avukata polis yeleği giydirerek çevik kuvvete ait ekip otosuna götürdü. Cuma Pazarı esnafı ise kadın avukatı protesto etti. Kadın avukat, polis otosuyla Cuma Pazarı’ndan uzaklaştırıldı.

MARKA AVUKATLARI BÜYÜK ŞEHİRLERE GİTSİN

Cuma Pazarı’nda esnaflık yapan birçok vatandaş, “Marka avukatları Alanya’yı su yolu yaptı. Burada şu anda turizm bitmiş durumda. Madem bu yasak, devletimizin bunu kökünden halletmesi gerek. Yasak olan şeyi devletimiz yasak etsin ya da başka girişimlerde bulunarak esnaflara çare olsunlar. Marka avukatları İstanbul, İzmir, başka turizm şehirlerine gitsinler. Yazıktır, günahtır bize. Mutlaka bunun çaresini bulsunlar” dediler

KAYNAK: Alanya Postası