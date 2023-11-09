Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine gitmekte olan Mehmet Eren Deveci’nin kullandığı 07 R 2408 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halindeki Aziz Saruhan’ın kullandığı 07 FBU 45 ve Caner Begdaş’ın kullandığı 07 BJY 413 plakalı otomobillere yandan çarptıktan sonra yolda sürüklenerek ters döndü.

Kazada hafif yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Eren Deveci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)