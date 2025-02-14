Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Y.İ. isimli bir vatandaş, tanımadığı bir kişi tarafından dolandırıldığını bildirerek Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Müşteki, kendisini polis olarak tanıtan şahsın kimlik bilgileri ile suç işlendiği konusunda baskı yaptığını ve bu nedenle 32 milyon TL değerindeki 4 adet arsasını sattığını belirtti.

Y.İ., parayı iki ayrı tarihte, Kumluca ve Finike ilçelerinde dolandırıcıya elden teslim ettiğini ifade ederek şikayette bulundu. İhbar üzerine, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Güvenlik kameraları detaylı bir şekilde incelendi ve parayı alan kişinin İ.A. olduğu tespit edildi.

Demre ilçesinde yakalanan İ.A., gözaltına alındı. Üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 32 bin TL nakit paraya el konuldu. Şüpheli, ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, bu tür suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşları kamu görevlilerinin hiçbir zaman para veya altın talep etmeyeceği konusunda uyardı:

‘’ Unutmayın! Hiçbir kamu görevlisi sizden para ya da altın talep etmez. Bu tür taleplere kesinlikle inanmayın! ’’