Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, motosiklet sürücülerinin trafik güvenliğini artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sırasında toplam 487 motosiklet sürücüsü kontrol edilerek, trafik kurallarına uyumları değerlendirildi.

Uygulamada, 56 sürücüye çeşitli trafik kuralı ihlalleri nedeniyle toplam 88.594 TL para cezası kesildi. Ayrıca, trafik kurallarına uymayan 7 motosiklet trafikten men edildi. Bu tür uygulamaların, sürücülerin trafik kurallarına duyarlılığını arttırmayı hedeflediği belirtildi.

Jandarma yetkilileri, bu tarz trafik kontrollerinin düzenli aralıklarla devam edeceğini, amacın sürücülerin güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek olduğunu ifade etti.