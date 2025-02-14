Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, son 3 hafta içinde yürütülen büyük çaplı operasyonlarda uyuşturucu madde satıcılarına karşı kararlı bir mücadele sergiledi.

78 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü, 24 ilde ise Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlar sonucunda toplam 1 Ton 806 Kg uyuşturucu madde ve 8 Milyon 437 Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyonlarda 2 bin 656 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu ile mücadele, yalnızca bir güvenlik meselesi olmanın ötesinde, toplumun geleceği açısından hayati önem taşıyor. Yetkililer, “Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz” diyerek kararlılığının altını çizdi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda toplamda 3 bin 757 ekip, 9 bin 392 personel, 40 hava aracı ve 75 narkotik dedektör köpeği görev aldı. Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen operasyonda önemli miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra, birçok şüpheli de yakalandı.

İllere Göre Öne Çıkan Ele Geçirmeler:

Diyarbakır: 63,5 kg skunk, 6 kg esrar, 10 şüpheli yakalandı.

Van: 25 kg eroin, 24 kg metamfetamin, 9 kg esrar, 5 şüpheli yakalandı.

İzmir: 45 kg esrar, 5 kg skunk, 169 bin 207 adet uyuşturucu hap, 19 şüpheli yakalandı.

Ankara: 42 kg esrar, 130 bin 824 adet uyuşturucu hap, 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul (Jandarma): 103 kg metamfetamin, 3 kg kokain, 283 bin 175 adet uyuşturucu hap, 21 şüpheli yakalandı.

Hatay (Jandarma): 62 kg esrar, 511 bin adet uyuşturucu hap, 3,5 kg bonzai, 5 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ile kahraman polis ve jandarma ekiplerine teşekkür eden yetkililer, toplumun bu mücadelesinde birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı.