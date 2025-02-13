Alanya’da yaşayan 78 yaşındaki Danimarka uyruklu P.H.H., uzun süredir haber alınmaması üzerine komşularının durumu yetkililere bildirmesiyle gündeme geldi. Mahmutlar Mahallesi’nde yaşayan Hansen’in evine giren jandarma ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Yapılan incelemelerde, P.H.H ’ nin yatak odasında yerde hareketsiz bir şekilde yattığı tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrası P.H.H ’ nin cansız bedeni, savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili detayların araştırılması sürüyor.

Kaynak: Yeni Alanya