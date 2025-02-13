Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda son 1 haftada önemli sonuçlar elde etti.



Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda 14 Tutuklama

Son bir hafta içinde nitelikli dolandırıcılık suçundan 22 şüpheliye işlem yapıldı ve bunlardan 14'ü tutuklandı. Operasyonların devam etmesiyle birlikte dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürütülen mücadele hız kazandı.



Ayrıca, tarihi eser kaçakçılığı suçlarından da bir şüpheliye işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 21 adet kaçak tarihi eser ve sikke ele geçirildi.

5607 sayılı kanuna muhalefet eden 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, bu kişilerden 1'i tutuklandı. Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, iş yeri, depo ve ikamette yapılan aramalarda, 217 Bin 266 şişe kaçak içki, 10 bin 220 adet dolu makaron, 2 bin 794 litre kaçak içki, 168 adet kaçak elektronik sigara likiti, 56 paket kaçak sigara ve 8 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelesini, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu.