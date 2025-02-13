Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmalarda önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında memur olduklarını iddia ederek, üst düzey bürokrat ve siyasi tanıdıkları olduğunu belirttikleri ve bu yolla 15 müştekiyi dolandırdığı belirlendi.

Yapılan tespitlere göre, 24 şüpheli, sahte belgeler düzenleyerek Antalya merkez ve ilçelerinde hazineye ve kurumlara ait taşınmazları sattı. Bu faaliyetleri sonucunda toplamda 90 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri anlaşıldı. Şüpheliler, elde ettikleri paralarla çok sayıda gayrimenkul ve araç satın aldı.



Operasyon sırasında, şüphelilerden 2'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Antalya merkezli olarak 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, diğer 20 şüpheli de yakalandı.



Gözaltına alınan 20 şüpheliden 5’i ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli cezaevinde kalmaya devam etti. Totalde 17 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Bu 17 şüpheliden 3'üne adli kontrol kararı uygulanırken, 14 şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.