Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 10-11 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen genel trafik uygulamaları sonucunda önemli sonuçlar elde edildi. Uygulama kapsamında toplam 2 bin 345 araç kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde, 192 araca toplamda 534 bin 684 TL cezai işlem uygulandı. Kurallara uymayan 34 araç trafikten men edilirken, yapılan çalışmalarda bir şahıs da yakalandı.



Alanya'da güvenli trafik uygulamalarının devam edeceği ve hastanelerin acil servislerine başvurularda azalma hedeflenerek sürücülerden kurallara uymaları istendi. Trafik güvenliğine yönelik bu tür denetimlerin, kazaların önlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.