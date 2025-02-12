İzmir'de düzenlenen "HÜCRE-11" operasyonunda, tefecilere ve dolandırıcılara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 23 şüpheli yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon, ülke genelinde organize suç örgütleri ile tefecilere karşı sürdürülen kararlı mücadelenin önemli bir parçası olarak kaydedildi.



Operasyon sonucunda, şüphelilerin mağdurlardan zorla çek ve senet aldığı, bu belgeler üzerinden icra takibi başlatarak haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdiği belirlendi. Ayrıca, yüksek faizle verdikleri paraların tahsilatı için mağdurlara baskı ve tehdit uyguladıkları tespit edildi. İlk bulgulara göre, mağdurlardan yaklaşık 30 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri ifade edildi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında ruhsatsız silahlar, çok sayıda çek ve senet ile mağdurlara ait bilgilerin bulunduğu ajanda ve not defterleri de ele geçirildi.