Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşanan trafik tartışması, dramatik bir bıçaklı saldırıya dönüştü. Sabah saatlerinde, arka arkaya park halindeki iki halk otobüsünün şoförü, yolcularını indirdiği sırada bir otomobil sürücüsüyle bir tartışma yaşadı. Otomobil sürücüsü, yoldan geçemediğini belirterek otobüs şoförüyle sözlü münakaşaya girdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, üzerinde özel güvenlik kıyafeti bulunan saldırgan birinci otobüs şoförünü bıçakladı. Olaya müdahale etmeye çalışan ikinci şoför de yaralandı.



Yaralı şoförler, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan, jandarma ekiplerini görünce olay yerinden kaçtı. Güvenlik güçleri, kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışmaları başlattı.

Kaynak: Haberi Bizde