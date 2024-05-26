Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz ay Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde anjiyo yapılan AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol (65), önceki gün kontrol amacıyla gittiği Antalya’daki özel bir hastanede doktorların durumunun ciddi olduğu, acil ameliyat olması gerektiğini söylemeleri üzerine bypass ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Erol, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Av. turizmci Ahmet Ali Erol, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Manavgat Sorgun Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Mustafa Köse, Kemal Çelik ve İbrahim Ethem Taş, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, siyasi parti, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.