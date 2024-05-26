Antalya Büyükşehir Belediyesi, son zamanlarda park cezası adı altında karekodlu etiketler bırakılarak vatandaşları kandırma girişimleri olduğunu duyurdu. Belediye yetkilileri, bu tür uygulamalara itibar edilmemesi konusunda halkı uyardılar.

Park cezaları, günümüzde vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan biridir. Park yeri bulmakta zorlanan sürücüler, zaman zaman trafik kurallarını ihlal ederek park edebilmektedirler. Ancak, bu durumda da cezalarla karşılaşmaktadırlar. Son zamanlarda Antalya'da da park cezalarına yönelik dolandırıcılık vakaları artmaya başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu konuda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Belediye tarafından resmi olarak kesilen park cezalarının, araç sahiplerine posta yoluyla veya SMS ile bildirildiğini hatırlattılar. Ayrıca, park cezalarının ödeme yöntemlerinin de belediye resmi web sitesinde veznelerde yapılabileceğini belirttiler.

Bunun dışında, karekodlu etiketler gibi sahte park cezalarıyla karşılaşan vatandaşlar ise hemen belediye ile iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladılar. Sahte park cezalarının ödeme yapılmaması gerektiğini dile getiren yetkililer, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirttiler.

Büyükşehir belediyesinden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

”Büyükşehir Belediyemizin, park cezası alınmasına dönük QR kodlu bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu tür uygulamalar, kötü niyetli insanlar tarafından vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle bu notu bırakan kişi veya kişileri tespit etmeniz halinde lütfen derhal emniyet güçlerine bildirin. Tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ediyoruz.”