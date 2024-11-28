‘’ Sonbahar Kreasyonu ’’ adı verilen etkinlik, miniklerin doğayla iç içe vakit geçirmeleri ve yaratıcı yönlerini ortaya koyabilmeleri için önemli bir fırsat sundu

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DOĞANIN RENKLERİYLE BÜTÜNLEŞEN YARATICILIK

Sonbahar mevsiminin doğa üzerindeki etkileri, etkinliğin ana temasını oluşturdu. Manavgat Belediyesi Hizmet Binası’nın bahçesinde yer alan Sonbahar Yolu; renkli yapraklar, kabuklar ve sonbaharın simgesi olan meyvelerle süslendi. Etkinlikte, öğrenciler farklı temalarda oluşturdukları kıyafetlerle, mevsimin zengin dokusunu sanatla buluşturdu. Manavgat Belediyesi Side Kreş ve Gündüz Bakımevi öğretmenlerinin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlik, çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren bir ortam sundu. Öğrenciler, ağaç dalları, kuru yapraklar, kozalaklar ve taşlarla hazırladıkları eserlerle, sonbaharın renk paletini en güzel şekilde yansıttılar.