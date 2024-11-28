Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir adım atıyor. Yapılan açıklamalara göre, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimi yasaklanacak.

BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, düzenlemenin detayları hakkında bilgi vererek, hedeflerinin çocukların çevrimiçi ortamda karşılaşabilecekleri tehlikeleri en aza indirmek olduğunu belirtti. Gün, bu yasağın ebeveynler için önemli bir kontrol mekanizması oluşturacağını vurguladı.

Dünya genelinde çocukların dijital güvenliğini sağlamaya yönelik benzer adımlar atılmakta. Örneğin, ABD’nin bazı eyaletlerinde 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı 2025 yılından itibaren yasaklanacak. Çin'de ise 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması, ebeveyn iznine tabi. Fransa, İtalya, İngiltere, Rusya ve Güney Kore gibi ülkelerde de çeşitli kısıtlamalar uygulanarak çocukların çevrimiçi güvenliği sağlanmaya çalışılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini gündeme getirerek, bu platformların gençleri “zehirlediğini” ifade etti. Erdoğan, yapılan düzenlamaların gerekliliğine vurgu yaparak, dijital dünyada karşılaşabilecekleri zararlı içeriklerin önlenmesi adına atılan adımların önemine değindi.

Yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, çocukların sosyal medya platformlarında hesap açabilmeleri için ebeveyn onayı alınması zorunlu hale gelecek. Yetkililer, amaçlarının çocukların çevrimiçi ortamlarda daha güvende olmalarını sağlamak ve ailelerin bu süreçteki kontrolünü artırmak olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla sadece yasakların yeterli olmadığını, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve dijital okuryazarlığın artırılması gibi ek tedbirlerin de alınması gerektiğini ifade ediyor.