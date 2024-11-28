Döviz piyasasında sahte dolar krizine dair endişeler büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 600 milyon dolar olduğu düşünülen sahte banknotlar, ATM'ler ve para sayma makineleri tarafından ayırt edilemiyor. Kriz, ilk olarak 50 dolarlık sahte banknotlarla başlarken, hızlı bir şekilde 100 dolarlık sahte paraları da kapsadı. Bu durum, piyasada ciddi bir belirsizlik yarattı.

Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları, sahte paralar nedeniyle dolar alımını geçici olarak durdurdu. İş yerlerinde asılan uyarı broşürleri, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bankalar da, sahte banknotlarla ilgili uyarılara rağmen 50 dolar ve eski basım 100 dolar alımını durdurma kararı aldı.

Kapalıçarşı esnafı, gerçek paralardaki alım satımında da sıkıntılar yaşandığını ve bu olumsuz durumun etkilerinin hissedildiğini belirtti. Bursa'da ise bazı esnafların makinelerini güncelleyerek sahte paraların geçişini engellemesi dikkat çekiyor. Ancak genel olarak, piyasa belirsizliği sorguluyor ve esnafın durumu gözler önüne seriliyor.

Sahte dolar krizinin çözülmesi için acilen önlemler alınması bekleniyor. Yetkililerin, vatandaşların panik yapmamaları gerektiğini vurguladığı bu kritik dönemde, piyasaların tekrar sağlıklı bir şekilde işlemesi umuluyor.