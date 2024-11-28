Alanya’da aile hekimleri, 1 Kasım 2024’te yürürlüğe girecek olan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ne karşı 2-6 Aralık tarihlerinde 5 gün boyunca iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. Hekimler, artan iş yükü, kötü çalışma koşulları ve yeni düzenlemenin sağlık çalışanlarına getirdiği ağır şartları gerekçe göstererek, yönetmeliğin derhal geri çekilmesini talep ediyor. Hekim Birliği Sendika Başkanı Mehmet Ulusan, iş bırakma eyleminin, sağlık hizmetlerinin daha iyi bir hale gelmesi için zorunlu hale geldiğini vurguladı. Hekimlerin bu eylemi, sağlık sektöründeki sorunların topluma ve yöneticilere duyurulması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi