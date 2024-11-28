Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, 2025 yılında tarımsal üretim alanında gerçekleştirilecek yenilikleri ve TARSİM sigortasının kritik rolünü duyurdu. Rüzgar, Antalya ve Alanya’da etkili olan fırtına ve sel baskınlarının tarımsal üretime neden olduğu zararları değerlendirerek, üreticilerin sigorta yaptırmalarının hayati önem taşıdığını belirtti.

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından getirilen yeni düzenlemeler, çiftçilerin mali yüklerini hafifletmeyi ve olası zararları en aza indirmeyi hedefliyor. Rüzgar, TARSİM sigortasının devlet tarafından %50 oranında süsubvanse edildiğini, üretim planlamasına dahil olan çiftçilerin ekstra destek alabileceğini vurguladı. Ayrıca, sigortanın kapsamının genişliği sayesinde çiftçilerin tarımsal üretimde karşılaşabileceği çeşitli risklerden korunduğuna dikkat çekti. Üreticilere, zarar görebilecekleri tüm alanlar için sigorta yaptırmaları ve poliçeleri dikkatlice incelemeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu.