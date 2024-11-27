İçişleri Bakanlığı, yerli ve milli aracımız TOGG ile birlikte çeşitli yeni araçları Alanya’ya teslim etti. Bugün Alanya Atatürk Anıtı önünde düzenlenen hizmet alım ve tanıtım programında, Alanya Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 20 aracın tanıtımı yapıldı. Programa Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kaymakam Ürkmezer, programda yaptığı konuşmada, “Alanya’mızın asayişi için görev yapan Emniyet ve Jandarma Birimlerimize gönderilen yeni araçlarımızın tanıtımı için bir araya geldik. Yaklaşık bir ay önce Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından 81 ile bu yeni araçların dağıtımı gerçekleştirildi. Bugün de Alanya’ya 10 adet Emniyet Müdürlüğü’ne, 10 adet de Jandarma Komutanlığı’na olmak üzere toplam 20 araç teslim edildi” dedi.

Yeni araçların asayiş, devriye ve trafik hizmetlerinde görev alacağını vurgulayan Ürkmezer, “Bu araçların içinde yerli ve milli aracımız TOGG da bulunmaktadır. Alanya’mızın asayiş ve güvenliğini sağlamak için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimiz bölgenin en huzurlu kentlerinden biri. Alanya’mızın huzur ve güvenliği için görev yapan tüm kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Ayrıca, Kaymakam Ürkmezer, bu araçların temininde büyük destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teşekkür ederek, “Yeni araçlarımız Alanya’mıza hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin” dedi.

Program sonunda, Kaymakam Ürkmezer ve katılımcılar yeni araçların önünde hatıra fotoğrafı çekildi. Alanya'nın güvenliği için atılan bu adım, yerel halk tarafından memnuniyetle karşılandı. Yeni araçlarla birlikte Alanya’nın asayişinin daha da güçleneceği öngörülüyor.