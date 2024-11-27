Bakanlıklar arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen yatırımlara bir yenisi daha ekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek Antalya'nın ulaşım sorunları ve çözüm önerileri üzerine önemli görüşmelerde bulundu.

Ziyaretin ana gündem maddesi, Antalya'ya yapılacak kavşak ve çevre yolu projeleri oldu. Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada, “Antalya'mız için güzel haberlerimiz var” diyerek müjdeli gelişmeleri paylaştı. Ersoy, Kepezüstü, Duraliler, Uncalı ve Sanayi kavşaklarının yapımı ile Kumluca Çevre Yolu’nun modernize edilmesi için geri sayımın başladığını belirtti. “Bu önemli projeler için ilk kazma yıl bitmeden vurulmuş olacak” dedi.



Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Uraloğlu'na teşekkür ederek, Antalya'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek için Alanya Otoyolu Projesi ve diğer adımları masaya yatırdıklarını vurguladı. “Hedefimiz, hem Antalyalı hemşehrilerimiz hem de dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz için Antalya'nın daha erişilebilir ve konforlu bir şehir haline gelmesi. Turizm ve ulaşımda Türkiye hep daha ileriye” ifadelerini kullandı.



Ziyaretin ardından Bakan Abdulkadir Uraloğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, “Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile ülkemizin ulaşım, kültür ve turizm alanındaki projeleri üzerine kıymetli istişarelerde bulunduk. Bakanlıklarımız arası tüm alanlarda iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.



Bu ziyaretle birlikte Antalya'nın ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik somut adımların atılacağı ve projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların hızlanacağı ifade edildi.