Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Başkanı Mehmet Kural, Alanya'da artan sorunlara dikkat çekerek, bölgenin yaşam koşullarının zorlaştığını ifade etti. Kural, özellikle şehir merkezi ve turizmle ilgili sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.

Kural, yaptığı açıklamada, “Alanya’ya her yıl çok sayıda turist geliyor ancak burada yaşanan sorunlar nedeniyle ziyaretçiler mutsuz ayrılıyor. İlk göreve geldiğimde, şehir yaşamındaki sorunların 5 yıl içinde çözülmemesi durumunda ciddi bir kriz yaşanacağı uyarısında bulunmuştum. Şimdi bu süreyi 3 yıla çektim. Çünkü şehir merkezindeki sorunlar giderek büyüyor” dedi.



Şehir merkezindeki trafik, otopark eksikliği ve kirlilik gibi sorunların artık göz ardı edilemeyecek bir hale geldiğini vurgulayan Kural, “Ana caddelerde yaya geçitlerinde bile motosiklet tehlikesi yaşıyoruz. Yollarda çöpler ve izmaritler birikiyor. Turizm operatörleri bile Alanya’nın zor bir destinasyon haline geldiğini dile getiriyor. Bu sorunların masaya yatırılmaması büyük bir eksiklik” ifadelerini kullandı.

Kural, yaşanan sorunların yalnızca turizm sektörüyle sınırlı olmadığını, Alanya’da yaşayan herkesin bu sorunlardan etkilendiğini belirtti. “Antalya-Alanya yolu ve Gazipaşa Havalimanı gibi genel idarenin çözebileceği projeleri beklerken, şehir merkezindeki sorunlara daha fazla kayıtsız kalamayız. Bu problemler ancak şehri yönetenler ve tüm kesimlerin iş birliğiyle çözülebilir” dedi.

Turizmdeki kaliteyi artırmak ve şehir yaşamını iyileştirmek için acil adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Kural, yetkililere bu konuda daha aktif bir rol almaları için çağrıda bulundu. Alanya’nın geleceği için ortak bir çözüm bulunması gerektiğini savundu.