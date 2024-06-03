Olay, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Belarus uyruklu Maryia Daşgın'ın (43) evin salonunda hareketsiz yattığını fark eden kızı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine eve ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Daşgın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Daşgın'ın cenazesi savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi