Saat 13.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 160 sokak üzerinde bulunan bir işyerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri işyerinin depo kısmında başlayan yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini işyeri sahibi çaresiz bakışlarla izlerken, yangının iş yerinde bulunan çocuğun çakmakla oynarken karton kutu ve ürünlerin tutuşması sonucu çıktığı iddia edildi. Yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri zaman zaman müdahale etmekte zorlanırken yangının söndürülmesinin ardından iş yerindeki duman özel aspiratör ile tahliye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)