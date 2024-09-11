Geçtiğimiz ay evlerine yerleşen hak sahipleri, yönetim kurulunun aldığı kararlara göre aylık 2 bin TL gibi yüksek aidatlar ödemek zorunda bırakıldıklarını belirtiyor. Bunun yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri, blok temsilcileri ve denetçilerin yüksek maaş alması ve aidattan muaf tutulmaları da büyük tepki topluyor.

TOKİ Konutları’nda yaşayan hak sahiplerinin iddialarına göre; Yönetim kurulu üyeleri aylık 25 bin TL maaş alıyor. Blok temsilcileri 5 bin TL, denetçiler ise 6 bin TL maaş alıyor. Yönetim kurulu üyeleri aidattan muaf tutuluyor. Toplanan aidatların nereye harcandığı konusunda belirsizlik var. Yönetim kararları şeffaf bir şekilde paylaşılmıyor. Hak sahiplerinin şikayetlerine karşı duyarsız kalınıyor. TOKİ’nin mülk sahibi olmasından dolayı yönetim kurulu toplantılarını düzenleyemediklerini belirten hak sahipleri, 150 imzalı bir dilekçe ile yetkililere başvurdu. Bu durum, TOKİ projelerindeki yönetim sorunlarını bir kez daha gündeme getiriyor.

Konuyla ilgii şikayetleri dinleyen Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, TOKİ sakinlerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“TOKİ’den ricamızla emlak yönetimi ile irtibat kurduk. Emlak yönetimi genel müdürü ile de bire bir kendim telefonla görüştüm. Buraya bir heyet gönderecek. Bize fiyat teklifi verecekler. Buradaki site sakinleri tercihini ister emlak yönetiminden yana kullanabilir, isterlerse de daire sakinleri olarak bir yönetim oluşturup siteyi yönetebilir. Tercih tamamen sizin ama en azından emlak yönetiminin buraya gelip fiyat teklifi vermesi de size bu süreçte önemli bir yol gösterecektir, kılavuz olacaktır.

Bugün TOKİ Siteler Yönetimi Şube Müdürümüzle de defalarca görüştüm. Ücretin çok yüksek olduğunu, Türkiye’de örneği olmadığını kendileri de kabul etti. Bu doğrultuda yanımızda oldu; sitedeki daire sahiplerinin yanında olduğunu ve bunu mevcut sitedeki yönetime de söylediler. Daha sonra bana döndüler. Şu anda mevcut yönetimin ‘Biz böyle bir karar aldık ama hayata geçirmedik’ dediklerini, genel kurula gideceklerini söylediklerini belirttiler. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Devletimiz dar gelirli vatandaşımıza hayalini kurduğu bir siteyi Alanya’da siz değerli vatandaşlarımıza kazandırdı. Böyle güzel bir hizmeti kimseye çar çur ettirmeyiz. Bundan şüpheniz olmasın. Bundan sonraki her süreçte sizin yanınızdayız.”