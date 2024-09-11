Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Başkanlığında gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı’nda 142 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıya Alanya’dan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Meclis Üyeleri Hasan Can Kamburoğlu, Utkan Hasan Eminoğlu, Abdurrahman Açıkalın, Sadık Dizdaroğlu ile Mahmut Köse katıldı. Siyasi partilerin grup sözcülerinin söz almasının ardından Başkan Muhittin Böcek, gündeme dair bir konuşma yaptı.



BAŞKAN ÖZÇELİK, BAŞKAN BÖCEK İLE GÖRÜŞTÜ

Konuşmalardan sonra 44 meclis maddesi karara bağlanırken, 98 gündem maddesi görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantının ardından Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve beraberindeki Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile bir araya geldiler. Başkan Böcek ile görüşen Başkan Özçelik, Alanya için planlanan projelerle ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.