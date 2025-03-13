Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan bir muz bahçesinde gerçekleşen hırsızlık olayı, bölgede sıkça karşılaşılan muz çalımı vakalarına bir yenisini ekledi. Örenardı mevkiindeki bahçeden, kimliği belirsiz kişiler tarafından bir kamyon dolusu muz çalındı. Bahçe sahibi, durumun fark edilmesiyle birlikte jandarmaya ihbarda bulundu.



Jandarmanın Hızlı Müdahalesi

İhbar üzerine hızla harekete geçen Mahmutlar Jandarma ekipleri, kapsamlı bir teknik araştırma ve takip çalışması başlattı. Ekipler, kısa bir süre içinde şüphelilerin izine ulaşarak Kargıcak Mahallesi’nde yaşayan 3 zanlıyı evlerinde yakaladı. Zanlıların daha önce de birçok hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.



Yakalanan 3 şüpheli, karakolda yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, suçlamalar doğrultusunda zanlıları tutuklayarak cezaevine gönderdi. Bu başarılı operasyon, jandarma ekiplerinin suçla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.