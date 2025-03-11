Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği asayiş olayları, uygulamalar ve denetimlerde son bir haftada önemli başarılara imza attı. Yapılan operasyonlar kapsamında 208 bin 68 şahıs sorgulandı ve 1.713 şahıs yakalandı.



Elde edilen verilere göre, hırsızlık suçlarından 49, dolandırıcılık suçlarından 108, yağma suçlarından 8, cinsel suçlardan 10, öldürme suçlarından ise 4 aranan şahıs yakalandı. Toplamda 594 şahıs adli makamlara sevk edilirken, bunlardan 234’ü tutuklandı.



Emniyet birimleri tarafından 40 bin 435 otomobil ve motosiklet incelendi; çalıntı, hacizli veya yakalamalı olarak tespit edilen 19 araç yakalandı. Ayrıca, 596 geçici konaklama yeri ile 83 kiralık araç firması kontrol edildi ve 4 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.



Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında 5 olayda 17 şahsa idari işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu çerçevesinde ise 155 şahsa idari para cezası uygulandı.



Yapılan denetim ve uygulamalar sonucunda 43 ateşli silah, 145 fişek/tüfek kartuşu ve 7 kesici alet ele geçirildi.



Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu. Emniyet güçlerinin bu tür uygulamaları, toplumda güvenliği artırmayı ve suç oranını düşürmeyi hedefliyor.