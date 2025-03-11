Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Mahmutlar mahallesinde gerçekleştirdiği trafik denetimi sırasında çakar lamba takılı bir aracı durdurdu. Jandarma ekipleri, araçta yapılan kontroller sonucu sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2 maddesi gereğince 138 bin 172 TL’lik cezai işlem uyguladı.



Denetimlerde sürücünün ehliyeti bir ay boyunca geçici olarak el konulurken, araç da bir ay süreyle trafikten men edildi. Ayrıca, çakar lamba cihazı jandarma trafik ekipleri tarafından kamu mülkiyetine geçirilmek üzere el konularak muhafaza altına alındı.



Yetkililer, bu tür denetimlerin trafik güvenliğini artırmak ve yasa dışı düzenlemelere karşı caydırıcılığı sağlamak amacıyla devam edeceğini açıkladı.