CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal ve bazı siyasetçilere ait müstehcen içerikli

görüntülerin internet üzerinden yayınlanmasına karıştığı iddia edilen ve çeşitli suçlamalarla aranan Ü.Y. isimli şüpheli, Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görev yapmış, Emniyet Amiri olarak hizmet ettikten sonra 2016 yılında ihraç edilen Ü.Y., aralarında resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarının da bulunduğu üç ayrı aranma kaydıyla tespit edildi. FETÖ’nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle koordine edilen bir operasyon sonucunda evinde saklandığı gizli bir bölmede ele geçirildi.



Ankara Valisi ve operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile bu operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tebrik edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayarak “FETÖ'cüleri tek tek yakalayacağız” mesajını iletti.

