Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir uygulama gerçekleştirdi. Jandarma trafik ekipleri, çeşitli noktalarda kadın sürücüleri durdurarak hem bu özel günü kutladı hem de onlara çiçek takdim etti.



Kadınlar Günü’nde yapılan bu anlamlı hareket, kadınların toplumdaki yerinin önemine dikkat çekmeyi amaçladı. Jandarma, bu tür etkinliklerin sadece kutlama değil, aynı zamanda kadınların yaşamın her alanında desteklenmeleri gerektiğinin bir sembolü olduğunu vurguladı.