Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 6-7-8 Mart 2025 tarihlerinde motosiklet sürücülerine yönelik kapsamlı trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında toplamda 819 motosiklet sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerin sonucunda, 470 motosiklet sürücüsüne toplam 2 milyon 155 bin 880 TL para cezası kesildi. Ayrıca, trafik kurallarına uymayan 16 motosiklet araçtan men edildi.



Trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılan bu tür denetimlerin devam edeceği bildirildi. Yetkililer, motosiklet sürücülerinin yasalara uymaları ve güvenli bir sürüş gerçekleştirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.