Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 6-7-8 Mart 2025 tarihlerinde motosiklet sürücülerine yönelik kapsamlı trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında toplamda 819 motosiklet sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerin sonucunda, 470 motosiklet sürücüsüne toplam 2 milyon 155 bin 880 TL para cezası kesildi. Ayrıca, trafik kurallarına uymayan 16 motosiklet araçtan men edildi.

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Trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılan bu tür denetimlerin devam edeceği bildirildi. Yetkililer, motosiklet sürücülerinin yasalara uymaları ve güvenli bir sürüş gerçekleştirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi