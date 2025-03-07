Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde, D-400 Karayolu üzerindeki M. Çakır Caddesi trafik ışıklarında maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir TIR, bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, TIR tarafından metrelerce sürüklendi.

Kaza sonucunda her iki araçta da maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, sürücülerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma devam ediyor.