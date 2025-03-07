Alanya Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı, okul çevrelerinde güvenliği sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, Mahmutlar, Kargıcak ve Yaylalı mahallelerindeki okul giriş ve çıkış saatlerinde önleyici kolluk devriyeleri yapıldı.



Ekipler, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmelerini sağlamak için okul çevrelerinde etkin bir şekilde görev aldı. Denetimlerin amacı, öğrencilerin güvenliğini artırmanın yanı sıra, potansiyel tehlikelerin önüne geçmek olarak belirlendi.



Öğrencilerin güvenliği için sürdürülen bu denetimlerin, toplumda farkındalık oluşturması ve velilerin içinin rahat etmesi hedefleniyor. Mahallelerde gerçekleştirilen bu tür uygulamaların devam edeceği belirtilirken, yerel güvenlik güçlerinin çocukların güvenliği konusundaki kararlılığı vurgulandı.