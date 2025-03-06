Türkiye genelinde gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi gibi siber suçlara karıştığı tespit edilen 103 şüpheli yakalandı. Operasyon, 8 il merkezli düzenlenirken, toplamda 28 ildeki çalışmaları kapsadı. Yapılan incelemeler sonucunda, 250 milyon TL değerinde 13 araç, 3 villa, 3 şirket, iki otel ve 7.5 milyon dolar değerinde kripto varlık hesaplarına el konuldu.

Yetkililer, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden bungalov ve kapora dolandırıcılığı yaparak yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları kandırdıklarını belirtti. Ayrıca, elebaşılığını G.R.’nin yaptığı organize suç örgütünün yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerini yönettiği ve suç gelirlerini aklamak için paravan şirketler kurduğu ifade edildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, vatandaşları dikkatli olmaya ve tanımadıkları kişilere para göndermemeye davet etti. Yetkililer, suçlardan şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmenin önemini vurguladı.