Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT timlerinin ortaklaşa yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, hakkında toplamda 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve tam 8 yıldır firari olan E.G. isimli şahıs, Konaklı Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı.

E.G.'nin, uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama, silahla tehdit, silahlı yağma, ruhsatsız silah bulundurma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kasten öldürmeye teşebbüs gibi toplam 19 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Yakalanmasının ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan E.G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini bildirdi. Vatandaşların da desteğiyle suç ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verildi.