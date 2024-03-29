Sosyal medyada paylaşılan ve Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi’nde çekildiği belirtilen görüntülerde, liseli kızlar henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Birbirlerinin saçlarını tutarak kavgayı sürdüren iki liseli kızın kavgasını, diğer arkadaşları da etrafında toplanıp izledi. Kavga, polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.

Görüntüler sosyal medyada birçok kişinin tepkisini çekerken, kavgayı izleyen diğer gençlerin, “aşırı iyiydi, mükemmeldi” gibi yorumları ise ‘pes’ dedirtti.

Editör: Can KISA