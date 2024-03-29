Olay, saat 16.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Selinus Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir park halinde bekleyen 74 BJ 519 plakalı dolmuştan çevirme karavanda yaşayan ilçenin tanınmış simalarından emekli resim öğretmeni Musa Çelik, kendisinden haber alamayan arkadaşı tarafından karavanda hareketsiz şekilde bulundu. Çelik’in arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda Musa Çelik’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından Çelik’in cansız bedeni cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Çelik’in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: Can KISA