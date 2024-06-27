Kıbrıs’ın Limasol şehrinden yola çıkan Bahama bayraklı 265 metre uzunluğundaki ‘Marella Discovery’ isimli lüks kruvaziyer gemisi sabah saatlerinde Alanya Limanı’na demirledi. Alanya’ya üçüncü seferini gerçekleştiren ve 743 mürettebatı bulunan ‘Marella Discovery’ ilçeye çoğunluğu İngiliz bin 810 turist getirdi. Gemiden inen turistlerin bazıları tur otobüslerini ve safari ciplerini tercih ederken büyük çoğunluğu Alanya’nın tarihi ve turistik yerlerini gezmeyi tercih etti. ‘Marella Discovery’ saat 17.00’de Rodos Adası’na gitmek üzere Alanya Limanı’ndan ayrılacak.

Kaynak: Haber Merkezi