‘Marella Discovery’ isimli Bahama bayraklı yolcu gemisi Kıbrıs’ın Limasol şehrinden yola çıkarak sabah saatlerinde Alanya Limanı’na bu sezon ikinci kez demirledi. 265 metre uzunluğundaki gemide çoğunluğu İngiliz turist olan bin 758 yolcu ve 758 mürettebat bulunuyor. Gemiden iniş yapan yolcular Alanya Kalesi ve çevresini gezdikten sonra iskelede yürüyüş yaparken, bazıları da Alanya Çarşısı'nda gezmeyi tercih etti. ‘Marella Disvovery’ akşam saat 17.00 sıralarında Alanya’dan ayrılarak Rodos’a hareket edecek.

"Turizmle alakalı olarak daha iyi çalışma yapılmasını istiyoruz"

Alanya Çarşısı'nda esnaflık yapan Ahmet Durdağanoğlu, ilçe esnafının gelen turistlere karşı daha bilinçli olması gerektiğini belirterek, "Marmaris, Bodrum tarafında yapılan kruvaziyer turizmi yok. Buraya gelen ilk 5 gemiden çıkan yolcular büyük tur acenteleri götürüyor. Gereken ilgi alakanın yetkililer tarafından gösterilmesini, gelen turistlerin halkımız ve esnafımız için aynı şekilde yararlı olmasını istiyoruz. Sadece benden alışveriş yapması önemli değil. Buradaki esnafımızın da kendini bilinçlendirip daha iyi bir hizmet sunması gerekiyor. İlçe içinde aktiviteler oluşturulup turistlere bırakılmasını istiyoruz. Turizmle alakalı olarak daha iyi çalışma yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Yeni sezondan beklentimiz yüksek"

25 yıllık esnaflık yapan Ahmet Karabulut ise, "Gemilerin gelmesi bizim için büyük bir avantaj. Turistler fazla alışveriş yapmıyor. Yeni sezondan beklentimiz yüksek. Ödemelerimiz çok, sıkıntılı bir zamandan geçiyoruz. Geçen sezon fena değildi ama bu sezonun daha başındayız. İnşallah umudumuz bayrama kaldı" diye konuştu.