Alanya'da sektör profesyonelleri ve akademisyenler, turizm sektörünün dinamikleri, eğitimdeki yenilikler ve öğrencilerin sektöre entegrasyonu gibi önemli konuları tartıştılar. Bölümün gelecek planları ve stratejileri hakkında detaylı bilgiler verilirken, sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri dikkatle dinlendi.

“Sektör ile güçlü bağlar sürdürülüyor”

Alanya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nihan Sidar, toplantı hakkında şu bilgileri paylaştı:



“Turizm sektörünün önde gelen isimlerinin ve akademisyenlerin buluştuğu toplantıda, sektördeki güncel gelişmeler ve Turizm İşletmeciliği Bölümü'nün gelecek stratejileri masaya yatırıldı. Katılımcılar, bölümün daha da güçlenmesine ve öğrencilerin sektöre daha donanımlı olarak hazırlanmasına büyük katkı sağlacak değerli fikir ve deneyimlerini paylaştı.”

Etkinliğe katılan tüm dış paydaşlar ve konuklara katkıları için teşekkür edilirken, bu tür buluşmaların üniversite ve turizm sektörü için büyük önem taşıdığı vurgulandı.