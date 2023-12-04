Çin'i etkisi altına alan gizemli virüs, iki ülkedeki yetkililerin tespit edildiğini doğrulamasının ardından artık Avrupa'yı da vurdu. Danimarka ve Hollanda'ya da sıçrayan virüsün belirtileri arasında boğaz ağrısı, tükenmişlik ve uzun süreli öksürük bulunuyor.

HİNDİSTAN'DA ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Kovid benzeri Pnömoni virüsü Çin'de haftalardır kaosa neden oluyor ve dünya yeni bir salgının yolda olabileceği korkusuyla yüksek alarma geçiyor. Komşu Hindistan gibi diğer ülkelerdeki yetkililerin, 2019'da koronavirüsün patlak vermesinin ardından nüfuslarına yayılan başka bir virüse karşı temkinli davranarak kendilerini harekete geçmeye hazırladıkları görüldü.

ÇİN'DEKİ HASTANELER VAKALARLA DOLUP TAŞTI

Solunum hastalıklarında büyük bir artış Çin'i vurdu; Pekin'deki hastaneler, hastaneye kaldırılan vakalardaki büyük artışın ardından dolup taştı. Bazı Hint eyaletleri artık virüse karşı hazırlık yapmak için kendi sağlık hizmetlerini hazırlıyor.

VİRÜS DANİMARKA VE HOLLANDA'YA DA SIÇRADI

Ve sonunda korkulan senaryo ortaya çıktı ve Çin'i esir alan virüs Avrupa'ya da sıçradı. Hem Danimarka hem de Hollanda'daki tıbbi yetkililer, virüsün burada yayıldığını doğruladı; ikincisi, virüsün esas olarak etkilediği yaşları 5 ile 14 arasında değişen çocuk sayısının sadece bir haftada 100.000'de 130'a yükseldiğini doğruladı. Bu, ortalama olarak yılın bu zamanı için kış gribi benzeri hastalıkların normal miktarının iki katından daha fazla.

"VAKA SAYILARI PATLAMAK ÜZERE"

Danimarka ayrıca, Statens Serum Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacıları Hanne-Dorthe Emborg'un belirttiği gibi, beş hafta içinde bu miktarın üç katı artışla 168'den 541'e çıktığını bildirdi: "Geçtiğimiz beş haftada yeni vakaların sayısı arttı önemli ölçüde ve artık normalden çok daha fazla vaka görüyoruz ve ülke genelinde yaygın bir enfeksiyon var."

GİZEMLİ VİRÜSÜN 3 TEMEL BELİRTİSİ ORTAYA ÇIKTI

Haftalarca süren gizemin ardından, gizemli virüsün üç temel belirtisi ortaya çıktı. Hastalığın en önemli semptomları arasında boğaz ağrısı, tükenmişlik ve kalıcı öksürük yer alıyor.

KAYNAK: Haberler.com