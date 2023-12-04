Alanya Alperen Ocakları Yönetim kurulu üyeleri ve üniversite, lise teşkilatlanmaları ile Kızılalan Mesir alanında kahvaltıda buluştu. Geçtiğimiz aylarda  Geleneksel 1. Muhsin Yazıcıoğlu Alp Eğitimi programını başlatan Başkan Deniz Çalışkan, bu programla beraber ikincisini düzenlemiş oldu. Kesintisiz faaliyet ilkesi ile ilerleyen Alanya Alperen Ocakları mevcudiyetini hızla arttırıyor. Yaptığı faaliyetlerle özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Alperen Ocakları gayet başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor.

Ocak Başkanı Deniz Çalışkan;

‘’Alperen Ocakları olarak yönetim kurulumuz  ile 2.Muhsin Yazıcıoğlu ALP Eğitimi programımızı kahvaltı da buluşarak gerçekleştirdik. Ocağımızın tertemiz gençleri ile kahvaltı da aynı ekmeği bölüştük, dertlerini bölüştük, dava aşkımızı tazeledik.

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Hayal edilen Alperen Gençliğin kıvılcımı olmak istiyoruz “dedi.