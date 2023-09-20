Konyaaltı Belediyesi ile Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş) ve Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçiler Sendikası (Belediye-İş) arasında ek protokol imzalandı. Protokol törenine Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Güvenlik-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Recep Mutaf ve Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan ile sendikaların temsilcileri katıldı. Protokole göre işçilerin maaşına yüzde 37 oranında zam yapıldı.

İŞÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Protokol imza töreninde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, beraber mesai yaptıkları arkadaşların enflasyon karşısında ezilmesini istemediklerini belirterek, bu konuda kendilerine yardımcı olan birim müdürlerine teşekkür etti. Başkan Esen, “Yemek ücretleri ve yevmiyeler zaman zaman güncellenecek. Zor işlerle ilgili tazminatlar da güncellenecek’’ dedi. İşçilere daha fazla ücret vermek istediklerini belirten Esen, “Buradaki arkadaşların Türkiye’deki emsallerinin en iyisi olmasını istiyoruz. Gönlümüzden geçen de yurt dışındaki emsalleri ile aynı noktaya gelmeleri. Fakat maalesef istekler olanaklarla sınırlı. Bizim yerel yönetimlerle yapabileceğimiz bir şey değil. Ülkenin toptan kalkınmasıyla, bir iktidar değişimi ile mümkün olacak bir şey. Bir taraftan o yolda üzerimize düşeni yaparken bir taraftan da buradaki kardeşlerimize olanaklarımızın elverdiği ölçüde en iyi ücreti ödemeye çalışıyoruz. Hepsine hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 850 TL’LİK BURS

Belediye işçilerinin üniversitede okuyan çocuklarına da aylık 850 TL yardım yaptıklarını ifade eden Esen, “Sanırım bizden başka yoktur. Her bir işçiye, üniversite çağındaki çocukları için Kredi Yurtlar Kurumu’nun verdiği burs miktarı kadar her ay ödeme yapıyoruz’’ dedi.

SENDİKALARDAN BAŞKAN ESEN’E TEŞEKKÜR

Güvenlik-İş Sendika Genel Başkanı Ömer Çağırıcı da, “Bizim sendikada en çok konuşulan belediye başkanlarından bir tanesi sizsiniz. Emekçiler adına, sendikam adına hem de protokol gereği de hem şahsınıza hem de yönetici arkadaşlara sendikal hayatı, yaşamı, emekçileri desteklediğiniz için teşekkür ediyorum” dedi. Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan ise, “Antalya ölçeğinde bizim iş kolumuzda en iyi yerlere geldi Konyaaltı Belediyesi. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında emek adına hepimiz daha güzel şartlarda daha güzel sözleşmeler yapmak temennisiyle teşekkür ederim” diye konuştu. Konuşmaların ardından ek protokol imzalandı.