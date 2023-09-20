Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, doğal dengeyi korumaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda Alanya ile özdeşleşen deniz canlılarından caretta carettalar için de yeni projeler hayata geçiriliyor. Çalışmalar kapsamında Demirtaş ve İncekum sahil bandı boyunca üreme alanı olarak belirlenen 15 farklı noktada bilgilendirme ve uyarı maksatlı tabelalandırma çalışması gerçekleştirildi. Üreme dönemlerinde yumurtlama alanlarının güvenliğinin sağlanması maksadıyla vatandaşlar için uyarıcı olacak tabelalar ile caretta caretta popülasyonunun korunması planlanıyor.

Çalışma hakkında bilgiler veren Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, “Alanya’da yaşayan tüm canlıların popülasyonunun korunması ve sağlanması adına birim olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaralı hayvanlarımızın tedavilerinin yanı sıra doğal yaşam alanlarındaki kaliteyi de artmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu maksatla Alanya’mız ile özdeşleşen canlılardan caretta carettalar için de böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı davranmalarını bekliyoruz” dedi.