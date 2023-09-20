Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda kantin ve yemekhane denetimlerini başlattı. Çocukların sağlığı için yapılan denetimlerde sadece gıdalar değil, kantinlerin fiziksel, durumu, personeller, alet ve ekipmanlar da denetleniyor. Konu hakkında bilgi veren Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar şimdiye kadar 61 kantinin denetlendiğini söyledi.

‘ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU’



Yapılan ve yapılacak olan denetimler hakkında konuşan Müdür Mehmet Rüzgar şu ana kadar yapılan denetimlerde ceza yazılmadığını ifade etti. Rüzgar,” Alanya’da toplamda 161 kantin ve yemekhanemiz var. Bunları sene de 2 kere denetliyoruz. Denetimler hem hijyen, hem de personel olarak yapılıyor. Kantinlerde kesinlikle gazlı içecek satışına izin vermiyoruz. Denetimlerimiz okulların açılmasıyla birlikte başladı. Aralıksız devam edecek. Çocuklarımızın sağlığı için aksatmadan kontrollerimizi tamamlayacağız. Şu ana kadar da 61 tane kantin denetlendi. Hiçbirine ceza yazılmadı. 2 tane kantine süre verildi” dedi.