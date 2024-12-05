Konyaaltı Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, Sayıştay raporuna dair bilgilendirme içeren 3’üncü madde görüşüldü. Gündemde söz almak isteyen AK Parti Konyaaltı Belediye Meclis Sözcüsü Murat Sevinç, Belediye Başkanı Cem Kotan tarafından tartışmalara neden olan bir durumla karşılaştı. Kotan, Sevinç’in ısrarlarına rağmen bu talebi geri çevirerek, maddenin sadece bilgilendirme üzerine olduğunu belirterek, “İlçe başkanlığında basın açıklaması yaparsınız ya da en başta söz vermiştim o zaman konuşsaydınız” diye cevap verdi.

Bu duruma tepki gösteren Sevinç, “Neden rahatsız oluyorsunuz? Bu gündem maddesi ve bunun üzerine tespitlerimiz hakkında konuşmak istiyoruz” şeklinde yanıt verdi. Meclis oturumunun sonunda Sevinç’in, belediye önünde basın açıklaması yapacağı bildirildi.