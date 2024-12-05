Alanya’nın Güzelbağ Mahallesi'nde, yaz aylarından bu yana devam eden su sıkıntısı kışa girerken de sürmeye devam ediyor. Mahalle sakinleri, yaklaşık dört gündür süren su kesintileri nedeniyle günlük işlerini halletmekte güçlük çekiyor. Duş, bulaşık ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan halk, taşıma suya mahkum kalırken, Alanya Su ve Atık Su İşletmesi (ASAT) yetkililerine yönelttikleri eleştirilerde bulundu.

Mahalleliler, “Yine 4 gündür suyumuz yok. İşlerimizi halledemiyoruz. Gece gündüz su taşıyoruz. ASAT bizi ölüme mi terk etti?” diyerek durumdan şikayetçi oldu. İsyanlarına devam eden mahalle sakinleri, muhtarın da sorunun çözümü için daha aktif bir rol alması gerektiğini belirtiyor. Bu durum, yerel yönetimin su sorununa dair acil bir müdahale yapmasını gerektiriyor.