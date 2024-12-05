Alanya'da yaşanan art arda meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar arasında artan endişeler, uzmanların açıklamalarıyla biraz olsun yatıştırıldı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 5.1 büyüklüğündeki son depremin ardından yaptığı değerlendirmede, bölgede beklenen en büyük depremin 6.2 büyüklüğünde olabileceğini belirtti. Ancak bu büyüklükte bir depremin, Antalya, Alanya, Manavgat, Mersin ve Adana gibi büyük şehirlerde yıkıcı etkilere yol açmayacağını ifade eden Ercan, "Böyle bir deprem olsa dahi sadece sarsar, yıkıcı etkisi olmaz" diyerek halkı sakin olmaya çağırdı.

Uzmanların açıklamaları, vatandaşların deprem konusunda bilinçlenmesi ve doğru bilgilere ulaşması açısından büyük önem taşıyor. Alanya'daki sismik hareketlilik, bölgede bulunan yapıların güvenliği üzerinde tartışmaları alevlendirdi. Bu nedenle, vatandaşların binalarının depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol etmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulanıyor. Türkiye’nin deprem gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, acil durum çantalarının hazırlığı, ailece toplanma noktalarının belirlenmesi gibi konuların önemi bir kez daha gündeme geliyor.