Türkiye'de yüksek enflasyon ortamında konut ve taşıt kredisi kullanımı önemli ölçüde azaldı. Faiz oranlarındaki yükseliş ve kredi limitlerinde uygulanan kısıtlamalar, vatandaşların konut ve araç sahibi olma hayallerini zorlaştırıyor. Bu bağlamda, 23 Ocak’ta gerçekleşecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranlarının düşürülmesi yönünde umutlar artmış durumda.

Konut ve taşıt kredisi bakiyeleri, 2024 yılına çift haneli reel düşüşlerle veda etti. Bankacılık sektörü, 2025 yılı için daha iyimser bir tablo çizmeye başladı; en düşük faiz oranlarının %2,79 seviyesinden %2,5’in altına düşmesi bekleniyor. Ancak, rehber kurumların verileri, yüksek faiz oranlarının, konut kredi talebini ciddi şekilde azalttığını ortaya koyuyor.

2025'in ilk haftasında konut kredi bakiyesi 513 milyar 527 milyon TL olarak kaydedilirken, geçen yıl aynı döneme göre reel düşüş %18,77 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, kredili konut satışlarının 2023 yılında %21,3 azaldığını göstermekte. Aynı zamanda, kredili satışların toplam konut satışları içindeki payı %14,5'e gerileyerek, 2020'deki %38,2 seviyesinin oldukça gerisinde kaldı.

Bankacılık kaynakları, 23 Ocak’ta Merkez Bankası'nın gerçekleştirileceği toplantıda faiz indirim gerçekleştirmesi durumunda konut kredi faiz oranlarının %2,5 seviyesinin altına inebileceğini öngörüyor. Ancak, bu olası düşüşün tek başına kredi kullanımını artırmak için yeterli olmayacağı da vurgulanıyor.

Düzenlenecek toplantı sonrası alım gücünün artıp artmayacağı merakla bekleniyor.